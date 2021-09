அட்ரா சக்க...அடுத்த அப்டேட்டா..ஷாருக்கான் – அட்லீ படத்தில் இத்தனை கோலிவுட் பிரபலங்களா

மும்பை : டைரக்டர் அட்லீ இயக்கத்தில் ஷாருக்கான் நடிக்கும் படம் பற்றிய அடுத்தடுத்த அப்டேட்கள் வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. ஒரே நாளில் பல அப்டேட்கள் வெளியாவதால் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்து வருகிறது.

அட்லீயே எழுதி, இயக்கும் இந்த படத்தில் ஹீரோயினாக நயன்தாரா நடிக்கிறார். ஷாருக்கான் நடிப்பதுடன் தயாரிப்பு வேலைகளையும் செய்கிறார். ராணுவ பின்பலம் கொண்ட கதை என்பதால் இந்த படத்திற்கு ஜவான் என பெயரிட்டுள்ளனர்.

இந்த படத்தின் ஷுட்டிங் புனேயில் நேற்று துவங்கி நடைபெற்று வருகிறது. இதற்காக நயன்தாராவும் புனே சென்றுள்ளார். இந்த படத்தில் நயன்தாராவுடன் இணைந்து மற்றொரு பிரபல தமிழ் ஹீரோயினான பிரியா மணியும் முக்கிய கேரக்டரில் நடிப்பதாக கூறப்பட்டது. பிரியாமணி ஏற்கனவே ஷாருக்கான் நடத்த சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் படத்தில் ஒரு பாடலுக்கு ஆடி உள்ளார்.

