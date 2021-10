ஹை புரஃபைலா இருந்தா இப்படிதான் விலை கொடுக்கணும்.. ஆர்யன் கான் கைது.. கொந்தளிக்கும் பிரபலம்!

மும்பை: போதை பொருள் பயன்படுத்திய வழக்கில் ஷாருக்கான் மகன் கைது செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில் சினிமாத்துறையில் உயர் மட்டத்தில் இருந்தால் இப்படிதான் விலை கொடுக்க வேண்டும் என பிரபல பாடலாசிரியர் கொந்தளித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகரான ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யன் கான் சொகுசு கப்பலில் நடந்த போதை பார்ட்டியில் பங்கேற்றதாகவும் போதை பொருளை பயன்படுத்தியதாகவும் கைது செய்யப்பட்டார்.

சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள ஆர்யன் கானுக்கு தொடர்ந்து ஜாமீன் மறுக்கப்பட்டு வருகிறது.

English summary

Lyricist Javed Akthar opposing for Aryan Khan arrest. He says This is the price the film industry has to pay for being high profile.