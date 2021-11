சான்ஸ்ன்னா இப்படி கிடைக்கனும்...டாப் நடிகைகளுக்கு ஹீரோவாக பாலிவுட்டில் என்ட்ரி கொடுக்கும் மகத்

சென்னை : சிம்பு நடித்த வல்லவன் படத்தில் சிறிய ரோலில் நடித்து, நடிகரானவர் மகத் ராகவேந்திரா. அடுத்து காளை, மங்காத்தா, பிரியாணி, ஜில்லா, வடசேரி, சென்னை 28- 2 உள்ளிட்ட பல படங்களில் சிறிய ரோல்களில் நடித்தார்.

2018 ல் விஜய் டிவியில் பிக்பாஸ் சீசன் 2 போட்டியாளராக கலந்து கொண்டு பிரபலமானார். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு தனது நீண்ட நாள் காதலியை திருமணம் செய்து கொண்ட மகத்திற்கு சமீபத்தில் மகன் பிறந்துள்ளான்.

எனக்கு நிறைய பிரச்சனை கொடுக்கறாங்க.. என்னை நீங்கதான் பார்த்துக்கணும்.. மேடையில் கண்கலங்கிய சிம்பு!

English summary

Mahat raghavendra to act with sonakshi sinha and huma kureshi in his bollywood debut. Zaheer iqpal to play another male lead role. mahat said that he was initially nervous to act with sonakshi and huma.