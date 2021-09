அந்த ஹாலிவுட் நடிகர் மேல எனக்கு செம க்ரஷ்.. ஜொள்ளு விட்டுருக்கேன்.. பிரபல நடிகை ஓபன் டாக்!

மும்பை: பிரபல பாலிவுட் நடிகையான மலைக்கா அரோரா பிரபல நடிகர் மீது தனக்கு இருந்த க்ரஷ் குறித்து மனம் திறந்து பேசியுள்ளார்.

பிரபல பாலிவுட் நடிகையான மலைக்கா அரோரா நடிகர் சல்மான் கானின் சகோதரரும் நடிகர், இயக்குநர், தயாரிப்பாளர் என பல முகங்களை கொண்டவருமான அர்பாஸ் கானை காதலித்தார்.

ஹாட்ரிக் வெற்றி பெற்ற வேடர்கள்.. லட்சுமி ப்ரியா மூளையோ மூளை என கொண்டாடும் ஃபேன்ஸ்!

பல ஆண்டு காதலுக்கு பிறகு 1998-ம் ஆண்டு இருவரும் திருமணம் செய்து கொண்டனர். இந்த தம்பதிக்கு அர்ஹான் கான் என்ற 17 வயது மகன் உள்ளார்.

English summary

Malaikka Arora opens up about her crush on an actor. Malaika Arora says that she has a crush on Hollywood actor Danial craig.