இப்போதெல்லாம் நிர்வாணக் காட்சி எடுப்பது சர்வ சாதாரணமாகி விட்டது.. மல்லிகா ஷெராவத் ஓப்பன் டாக்!

மும்பை: முன்பெல்லாம் முத்தக் காட்சியை எடுப்பதே படங்களில் பெரும் சிரமமாக இருந்தது. ஆனால், இப்போதெல்லாம் பெண்களின் முழு நிர்வாணக் காட்சிக்கும் அனுமதியும் அங்கீகாரமும் கிடைக்கின்றன என பிரபல பாலிவுட் கவர்ச்சி நடிகை மல்லிகா ஷெராவத் கூறியுள்ளார்.

நகாப் எனும் இந்தி வெப் சீரிஸில் இஷா குப்தாவுடன் இணைந்து நடித்துள்ளார் மல்லிகா ஷெராவத்.

எலும்பும் தோலு மட்டும் தான் இருந்துச்சு… மெட்டி ஒலி உமா மறைவு குறித்து கண்கலங்கிய நடிகை லதா !

மர்டர் படத்தில் நிர்வாணக் காட்சியில் நடித்த போது மல்லிகா ஷெராவத்துக்கு ஏகப்பட்ட எதிர்ப்புகள் வந்ததாக செம ஓப்பனாக பேசியுள்ளார்.

English summary

Mallika Sherawat opens up about frontal nudity scenes in Movies are acceptable recently. But earlier Kiss scenes also stirs more controversy and face many issues in her recent interaction.