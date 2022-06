ஷாருக்கானுக்கு கொரோனா..பாலிவுட்டை விடாமல் துரத்தும் கோவிட்...காரணம் என்ன தெரியுமா ?

மும்பை : பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலருக்கும் அடுத்தடுத்து கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டு வருகிறது. கிட்டத்தட்ட 50 முதல் 55 பிரபலங்கள் கொரோனா தொற்றிற்கு ஆளாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

நாடு முழுவதும் கொரோனா பரவல் மீண்டும் அதிகரிக்க துவங்கி உள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக இந்தியாவில் தினசரி கொரோனா பாதிப்பு 4000 க்கும் அதிகமாக இருந்து வருகிறது. டெல்லி, கர்நாடகா, கேரளா, தமிழகம், மகாராஷ்டிரா ஆகிய 5 மாநிலங்களில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்து வருவதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

ஷாருக்கான், அட்லீ பட தலைப்பு இதுதான்.. டபுள் ரோலில் டபுள் ட்ரீட்!

English summary

After Karthik Aryan, Adhitya Rao kapoor, now Shahrukh khan and Katrina kaif tested covid 19 positive. Sources said that nearly 50 to 55 bollywood celebrities affected of covid. They all are recently participated in Karan Johar's birthday party.