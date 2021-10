நாளைக்கும் கச்சேரி இருக்கு.. அனன்யா பாண்டேவை வறுத்தெடுக்கும் போதை தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள்!

மும்பை: அனன்யா பாண்டேவிடம் நடத்தப்பட்ட விசாரணை இன்று நிறைவடைந்த நிலையில் நாளை காலை மீண்டும் அவரிடம் விசாரணை நடத்த போதை தடுப்புப் பிரிவு அதிகாரிகள் உத்தரவிட்டுள்ளனர்.

சுஷாந்த் சிங் ராஜ்புத்தின் மரணத்திற்கு பிறகு பாலிவுட்டில் ஏகப்பட்ட பிரபல நடிகர்கள் மற்றும் நடிகைகள் போதைப் பொருள் விவகாரத்தில் சிக்கி வருகின்றனர்.

ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், நடிகை அனன்யா பாண்டேவும் போதைப் பொருள் விசாரணை வளையத்திற்குள் சிக்கி உள்ளது பாலிவுட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

போதைப் பொருள் வழக்கு...ஷாருக்கான், அனன்யா பாண்டே வீடுகளில் ரெய்டு

English summary

Bollywood Drug Case investigation goes in a high scale after actress Ananya Pandey house raid by NCB officials today. Ananya Pandey who leaves from NCB investigation today will join for next round of investigation by Tomorrow.