கரீனா கபூருக்கு கிளம்பிய எதிர்ப்பு.. சத்தமே இல்லாமல் கங்கனா ரனாவத்துக்கு வந்த ’சீதா’ படம்!

மும்பை: 'சீதா' எனும் தலைப்பில் பிரம்மாண்டமாக உருவாக உள்ள இதிகாச திரைப்படத்தில் நடிகை கங்கனா ரனாவத் சீதையாக நடிக்க ஒப்பந்தமாகி உள்ளார்.

சீதா படத்தில் நடிப்பதற்காக 12 கோடி ரூபாய் சம்பளத்தை நடிகை கரீனா கபூர் கேட்டதாக தகவல்கள் வெளியாகின.

பாலிவுட் நடிகர் சைஃப் அலி கானை திருமணம் செய்து கொண்டு இஸ்லாம் மதத்திற்கு மாறிய கரீனா கபூர் கான் தேவி சீதையாக நடிக்கக் கூடாது என பெரும் எதிர்ப்புகள் கிளம்பின.

சீதா ரோலில் இந்த நடிகையா...நோ சொல்லும் ராமாயண பட தயாரிப்பாளர்கள்

Bollywood actress Kangana Ranaut roped into Sita: The Incarnation mega budget movie for the titular role. Initially, Kareena Kapoor is in talks to play as Sita in this magnum opus project, but, now officially announced Kangana will play as Sita in this movie.