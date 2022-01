முதல் குழந்தையை வரவேற்க தயாராகும் பிரியங்கா சோப்ரா... அதிர்ச்சியில் ரசிகர்கள்...ஏன் தெரியுமா?

மும்பை : தாங்கள் முதல் குழந்தையை வரவேற்க தயாராகி வருவதாக நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா மற்றும் அவரது கணவர் நிக் ஜோன்ஸ் அறிவித்துள்ளனர். பிரியங்காவின் இந்த அறிவிப்பால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி கலந்த மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பிரபலங்கள் பலரும் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.

2000 ம் ஆண்டு உலக அழகி பட்டம் வென்ற பிரியங்கா சோப்ரா. தமிழில் விஜய் நடித்த தமிழன் படத்தின் மூலம் நடிகையாகவும், அந்த படத்தில் விஜய்யுடன் இணைந்து ஒரு பாடலையும் பாடி பாடகியாகவும் அறிமுகமானார். ஒரே படத்தோடு பாலிவுட் பக்கம் சென்றவர் செம பிஸியாகி விட்டார். அடுத்தடுத்த படங்களின் வெற்றியால் முன்னணி நடிகையாகி விட்டார்.

Actress Priyanka Chopra and her husband Nick Jones have announced that they are preparing to welcome their first child. Fans are shocked and happy with Priyanka's announcement. Many celebrities have been congratulating them.