விசாவுக்காக திருமணம்… மனம் திறந்த ராதிகா ஆப்தே!

மும்பை : பாலிவுட் நடிகை ராதிகா ஆப்தே தனது திருமணம் குறித்து அளித்துள்ள பேட்டி இணையவாசிகளை முகம் சுளிக்க வைத்துள்ளது.

ராதிகா ஆப்தே பல திரைப்படங்களை கையில் வைத்துக்கொண்டு பிஸியாக நடித்து வருகிறார்.

ராதிகா ஆப்தே இல்லாத வெப் சீரிஸ்களே இல்லை என்ற அளவிற்கு படு பிசியாக நடித்து வருகிறார்.

English summary

Actor Radhika Apte opened up about getting married to British musician Benedict Taylor. she only got married because it was easier to get a visa.