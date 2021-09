ஆபாச பட வழக்கு.. .2 மாதங்களுக்கு பின் ஜெயிலிலிருந்து வெளியே வந்த ராஜ்குந்த்ரா!

மும்பை : பிரபல இந்தி நடிகை ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவரும், தொழில் அதிபருமான ராஜ்குந்த்ரா ஜூலை 19ந் தேதி மும்பை குற்றப்பிரிவு போலீசாரால் ஆபாச பட வழக்கில் அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டார்.

ஆபாச படங்களை தயாரித்து, செல்போன் செயலிகளில் வெளியிட்டு கோடிக்கணக்கில் பணம் சம்பாதித்த குற்றச்சாட்டின் பேரில் அவரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

2 மாதங்களுக்கு பிறகு ஆபாச பட வழக்கில் ராஜ்குந்த்ராவுக்கு மும்பை கோர்ட்டில் ஜாமீன் வழங்கியதை அடுத்து இன்று அவர் ஜெயிலிருந்து விடுவிக்கப்பட்டார்.

English summary

The businessman Raj Kundra was arrested on July 19 by the Mumbai Police and after two months in jail. Raj Kundra has returned home after a Mumbai court granted him bail