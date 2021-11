இன்ஸ்டாகிராம், ட்விட்டர் கணக்குகளை அகற்றிய ராஜ் குந்த்ரா

மும்பை : பாலிவுட் பிரபல நடிகையும், தொழிலதிபருமான ஷில்பா ஷெட்டியின் கணவர் ராஜ் குந்த்ரா, ஆபாச படம் எடுத்த விவகாரத்தில் ஜுலை மாதம் கைது செய்யப்பட்டார். அவருக்கு எதிராக நடிகைகள் பலரும் பல புகார்களை கூறி வந்தனர்.

ராஜ் குந்த்ரா விவகாரம் தொடர்பாக பாலிவுட்டில் பலரிடம் விசாரிக்கப்பட்டது. நடிகைகள் பலரும் ராஜ் குந்த்ராவிற்கு எதிராக பல அதிர்ச்சி தகவல்களை வெளியிட்டனர். இதனால் பாலிவுட்டே பரபரப்பானது. ராஜ் குந்த்ரா பலமுறை ஜாமினுக்கு முயற்சித்தும் கிடைக்கவில்லை.

English summary

Post jail life, shilpa shetty's husband raj kundra decided to quit social media platform. now he delete his instagram and twitter accounts.raj kundra was arrested in porn video case in july and gets bail in september.