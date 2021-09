ஆபாச படங்களுக்காகதான் ஹாட்ஷாட் ஆப்பை உருவாக்கினார்.. ராஜ் குந்த்ராவின் பார்ட்னர் வாக்குமூலம்!

மும்பை: ஆபாச படங்களுக்காகதான் ஹாட் ஷாட் ஆப்பை ராஜ் குந்த்ரா உருவாக்கியதாக அவரது பிஸ்னஸ் பார்ட்னரான சவுராப் குஷ்வாகா வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.

பாலிவுட் சினிமாவின் முன்னணி நடிகைகளில் ஒருவராக வலம் வருபவர் நடிகை ஷில்பா ஷெட்டி. 40 வயதான போதும் தொடர்ந்து படங்கள் சின்னத்திரை நிகழ்ச்சிகள் என பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

இந்தியில் முன்னணி நடிகர்களுடன் எராளமான படங்களில் நடித்துள்ள ஷில்பா ஷெட்டி, தமிழில் விஜய்யின் குஷி படத்திலும் நடித்துள்ளார். குஷி படத்தில் மேக்கோரீனா என்ற பாடலுக்கு நடனமாடினார் ஷில்பா ஷெட்டி.

English summary

Raj kundra used hotshot app for Porn films confessional statement by Business partner Saurabh Kushwaha. Mean while Shilpa Shetty said She was busy she dont know about her husband's work.