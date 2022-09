பாக்ஸ் ஆபிஸில் நூறு கோடி வசூலை நெருங்கும் பிரம்மாஸ்திரம்: நிம்மதி பெருமூச்சு விடும் பாலிவுட்

மும்பை: ரன்பீர் கபூர், ஆலியா பட, அமிதாப் பச்சன் ஆகியோர் நடித்துள்ள பிரம்மாஸ்திரம் திரைப்படம் வெள்ளிக்கிழமை வெளியானது.

அயன் முகர்ஜி இயக்கத்தில் பிரம்மாண்டமாக உருவாகியுள்ள பிரம்மாஸ்திரம் படத்திற்கு ரசிகர்களிடம் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது.

பாக்ஸ் ஆபிஸில் நல்ல ஓப்பனிங் கிடைத்துள்ள பிரம்மாஸ்திரம் படத்தின் வசூல் பாலிவுட்டுக்கு நம்பிக்கையளித்துள்ளது.

பாய்காட் பிரசாரத்தைக் கடந்து பிரம்மாஸ்திரம் வெற்றி? பரிதாபமான நிலையில் அமீர்கான், அக்சய்குமார்

