அய்யோ பாவம்...கத்ரினா கைஃப் திருமணத்தால் சல்மான் கானுக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா ?

மும்பை : கடந்த சில நாட்களாகவே பாலிவுட்டின் ஹாட் டாப்பிக்காக இருந்து வருவது கத்ரினா கைஃப், விக்கி கெளசல் திருமணம் தான். கடந்த ஒரு மாதமாகவே கத்ரினா கைஃப் தனது திருமண வேலைகளில் பிஸியாக இருந்து வருகிறார்.

கத்ரினா கைஃப் தற்போது சல்மான் கானுடன் டைகர் 3 படத்தில் நடித்து வந்தார். ஆனால் கத்ரினா கல்யாண வேலைகளில் பிஸியானதால், டைகர் 3 படத்தின் வேலைகள் பல நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்ததாம்.

English summary

Katrina kaif was busy in her wedding. So Salman khan starts his tiger 3 shooting without katrina kaif. Now he is acting in bike chasing scene. In tiger 3 salman khan play as RAW agent in the avinash singh rathor character.