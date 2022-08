வெறி பிடிச்ச மிருகம்.. பொண்ணுங்களை அப்படிப் போட்டு அடிப்பார்.. சல்மான் கானை விளாசிய முன்னாள் காதலி!

மும்பை: 56 வயதாகும் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் சல்மான் கான் இன்னமும் முரட்டு சிங்கிளாகவே உள்ளார்.

Salman Khan may be Questioned? | Sushant Singh Case

ஆனால், பாலிவுட்டில் பல நடிகைகளுடன் அவருக்கு நெருக்கமான தொடர்பு இருப்பதாக ஏகப்பட்ட செய்திகள் உலா வந்துள்ளன.

இந்நிலையில், அவருடைய முன்னாள் காதலிகளில் ஒருவரான பாலிவுட் நடிகை சோமி அலி சல்மான் கானை வெறி பிடித்த மிருகம், பெண்களை கொடூரமாக அடிப்பவன் என விளாசி இருப்பது பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

English summary

Salman Khan's ex - girlfriend Somy Ali slams his fans for worships him like demi god. She says, he was a woman beater and sadistic in her latest post shocks bollywood.