ஹனிமூன்ல போய் யாராவது பலாத்காரம் பண்ணிட்டான்னு கேஸ் போடுவாங்கலா? பூனம் பாண்டே கணவர் விளாசல்!

மும்பை: கங்கனா ரனாவத்தின் சர்ச்சைக்குரிய ரியாலிட்டி ஷோவான லாக்கப்பில் போட்டியாளராக கலந்து கொண்டிருக்கும் பூனம் பாண்டே, அங்கே சென்றும் தனது கணவர் மீது புகார்கள் சொல்லி புலம்பி வரும் நிலையில், சாம் பாம்பே அதற்கு பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

ஆல்ட் பாலாஜி மற்றும் எம்.எக்ஸ் பிளேயரில் லைவ்வாக ஓடிக் கொண்டிருக்கும் புதிய ரியாலிட்டி ஷோ லாக்கப்.

இந்த ஷோவை பாலிவுட் நடிகை கங்கனா ரனாவத் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார். அதில், ஒரு போட்டியாளராக பூனம் பாண்டே பங்கேற்று இருக்கிறார்.

English summary

Poonam Pandey who participated in Kangana Ranaut’s Lock Upp reality show starts murmuring about her husband torture in the show. Now, Sam Bombay slammed her and told all are fake accusations.