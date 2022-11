சரவெடியா இருக்கே.. ஷாருக்கானின் பதான் டீசர் ரிலீஸ்.. தீபிகா படுகோன் உச்ச கட்ட ஹாட்னஸ் தான் போங்க!

சென்னை: பாலிவுட்டின் முன்னணி நடிகர் ஷாருக்கானின் 57வது பிறந்தநாளை முன்னிட்டு தனது ரசிகர்களுக்கு தரமான பதான் டீசரை வெளியிட்டு ட்ரீட் கொடுத்துள்ளார் ஷாருக்கான்.

கடந்த 2018ம் ஆண்டு ஷாருக்கான் நடிப்பில் வெளியான ஜீரோ படம் அதன் டைட்டிலை போலவே ஊற்றிக் கொண்டது. அதன் பிறகு கிட்டத்தட்ட 4 ஆண்டுகளாக எந்தவொரு படத்தையும் அவர் வெளியிடவில்லை.

சமீபத்தில் தொடர்ந்து சில படங்களில் கேமியோவாக வந்து சென்ற ஷாருக்கான் அடுத்த ஆண்டு ஏகப்பட்ட சம்பவங்களை செய்ய காத்திருக்கிறார்.

English summary

Shah Rukh Khan's Pathaan Teaser loaded with Blockbuster action scenes and Deepika Padukone most glamorous scenes raise the eyebrows of Bollywood fans. Shah Rukh Khan gives a special treat with the teaser for his fans.