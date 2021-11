டைரக்டர்களிடம் ஷாருக்கான் வைக்கும் ஸ்பெஷல் கோரிக்கை

மும்பை : கிட்டதட்ட ஒரு மாதங்களாக ஷாருக்கான் குடும்பத்தில் நிலவி வந்த இறுக்கமான நிலைமை அக்டோபர் 28 ம் தேதி தான் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான், போதைப் பொருள் வழக்கில் அக்டோபர் மாத துவக்கத்தில் தேசிய போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு போலீசாரால் கைது செய்யப்பட்டார்.

மூன்று வார சிறைவாசத்திற்கு பிறகு ஆர்யானுக்கு ஜாமின் வழங்கப்பட்டது. ஆர்யான் கைது செய்யப்பட்டது முதல் ஷாருக்கானும் வெளியில் தலை காட்டாமல் வீட்டிலேயே முடங்கி இருந்தார். கடும் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார்.

English summary

Shahrukh khan requested directors to don't make a shooting schedule too long. he wanted to be with family for once a couple of week. he decided to protect aryan and family.