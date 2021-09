புனே மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் ஷாருக்கான்...வைரலாகும் ஃபோட்டோ

புனே : பாலிவுட்டின் கிங் என வர்ணிக்கப்படும் ஷாருக்கான் தற்போது அட்லீ இயக்கும் ஜவான் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதற்காக அவர் புனே மெட்ரோ ஸ்டேஷனுக்கு வந்த ஃபோட்டோக்கள் வைரலாகி வருகின்றன.

பாலிவுட்டின் டாப் ஹீரோவான ஷாருக்கான், கடைசியாக 2018 ல் ஆனந்த் எல் ராய் இயக்கிய ஜீரோ படத்தில் நடித்தார். இந்த படம் மிகப் பெரிய தோல்வி படமாக அமைந்தது. அதற்கு பிறகு இவர் நடித்த எந்த படமும் வெளியாகவில்லை. இதனால் ஷாருக்கின் ரசிகர்கள் அவரை மீண்டும் பெரிய திரையில் காண்பதற்காக, அவரது அடுத்த பட ரிலீஸ் எப்போ என காத்திருக்கிறார்கள்.

அட்ரா சக்க...அடுத்த அப்டேட்டா..ஷாருக்கான் – அட்லீ படத்தில் இத்தனை கோலிவுட் பிரபலங்களா

English summary

Shah Rukh Khan arrived at the Pune Metro station yesterday to act in the action scenes that are currently being shot for his new film Jawaan with director Atlee. Pune Metro station staff taking a photo with Shah Rukh Khan. Enjoyed buying the autograph. Some of the fans have taken a photo with Shah Rukh Khan. These photos are going viral as a lot of fans have shared them on social media.