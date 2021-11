மகன் ஆர்யானை பாதுகாக்க ஷாருக்கான் செய்த காரியத்தை பாருங்க

மும்பை : பாலிவுட்டின் சூப்பர் ஹீரோ ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யான் போதை பொருள் வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டது முதல் வெளியில் செல்லாமல், யாரையும் சந்திக்காமல் இருந்து வந்தார். நீண்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு சமீபத்தில் ஆரியானுக்கு ஜாமின் கிடைத்தது.

மூன்று வார சிறை வாழ்க்கைக்கு பிறகு வீடு திரும்பி உள்ளதால் ஷாருக்கானும், கவுரியும் மன உளைச்சலில் இருந்து மீண்டுள்ளனர். ஆர்யான் சிறையில் இருந்த போது இருவரும் சாப்பாடு, தூக்கம் இல்லாமல் இருந்ததாக கூறப்பட்டது.

மகன் ஆர்யான் பிறந்தநாளுக்கு ஷாருக்கான் வைத்துள்ள பிளான் என்னன்னு தெரியுமா ?

English summary

Some sources said that shahrukh khan and gauri khan are very much concerned about aryan khan's safety. so they have decided to appoint trusted personal bodyguard like ravi singh for aryan khan.this boduguard will act as a shadow of aryan.