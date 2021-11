மகன் ஆர்யான் பிறந்தநாளுக்கு ஷாருக்கான் வைத்துள்ள பிளான் என்னன்னு தெரியுமா ?

மும்பை : ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் தேசிய போதைப் பிரிவு போலீசாரால் அக்டோபர் 2 ம் தேதி கைது செய்யப்பட்டார். 25 நாட்கள் சிறையில் இருந்த ஆர்யான் கான், இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு மும்பை சிறையில் இருந்து ஜாமினில் வெளியே வந்துள்ளார்.

மகன் கைது செய்யப்பட்ட பிறகு ஷாருக்கான் வெளியில் எங்கும் செல்லாமல் வீட்டிலேயே இருந்தார். அவர் நடித்து வந்த படங்கள் மற்றும் விளம்பரங்களின் ஷுட்டிங்களை ரத்து செய்தார் ஷாருக்கான். தன்னை சந்திக்க யாரும் நேரில் வர வேண்டாம். போனில் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள் என கேட்டுக் கொண்டார் ஷாருக்கான்.

பல மணிநேரம் காத்திருந்து மகனை அழைத்துச் சென்ற ஷாருக்கான்

English summary

Latest buzz is shahrukh khan planned to restart his shooting works after celebrating son aryan khan's birthday which is on november 13 th. shahrukh khan to focus first in atlee movie. once it wrap up, after he will move to pathan movie shooting.