பல மணிநேரம் காத்திருந்து மகனை அழைத்துச் சென்ற ஷாருக்கான்

மும்பை : ஷாருக்கானின் மகன் ஆர்யான் கான் போதை பொருள் வழக்கில் சிக்கி, மூன்று வாரங்களாக மும்பை சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். பலமுறை ஜாமினுக்கு முயற்சித்து, ஒரு வழியாக தற்போது தான் ஆர்யானுக்கு ஜாமின் வழங்கி உள்ளது மும்பை ஐகோர்ட்.

அக்டோபர் 3 ம் தேதி முதல் மும்பை ஆர்துர் ரோடு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்த ஆர்யானுக்கு நேற்று ஜாமின் கிடைத்தது. இதனையடுத்து ஆர்யான் இன்று காலை 11 மணிக்கு சிறையில் இருந்து வெளியே வந்தார்.

Shahrukh khan and Kauri khan arrived mumbai jail for receiving his son. they went so many hours before aryan walked out from the jail. they stayed in five star hotel near jail and received their son.