நிழல் உலக தாதாக்களை வைத்து மிரட்டல்… ஷில்பா,அவரது கணவர் மீது ஷெர்லின் சோப்ரா புகார் !

மும்பை : ஷில்பா ஷெட்டி, ராஜ் குந்த்ரா ஆகியோர் நிழல் உலக தாதாக்களை வைத்து கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக பாலிவுட் நடிகை ஷெர்லின் சோப்ரா குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

இதனால் தான் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு ஆளானதாகவும் இதற்கு ஈடு தொகையாக 75 கோடி கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளார்.

அண்ணாச்சியை விடாத இசைவாணி.. நீ ரொம்பவே மாறிட்ட என குற்றச்சாட்டுகளை அடுக்கும் ஹவுஸ்மேட்ஸ்!

இந்த கொலை மிரட்டலை கண்டுதான் பயப்படபோவதில்லை என்றும் ஷெர்லின் சோப்ரா கூறியுள்ளார்.

English summary

Defamation Case: Actor Sherlyn Chopra replied to businessman Raj Kundra and his wife Shilpa Shetty’s defamation notice of Rs 50 crore. In her reply, Chopra has asked for Rs 75 crore for mental harassment and Rs 1.50 lakh as cost of Reply to Notice among other demands.