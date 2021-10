அட பாவமே...ஷாருக்கான் இல்லாமல் நடக்கும் பட ஷுட்டிங்கள்

மும்பை : பாலிவுட் சூப்பர் ஹீரோவான ஷாருக்கான் தற்போது பதான், அட்லீ இயக்கும் படம், சில விளம்பர படங்களில் நடித்து வந்தார். ஜீரோ படத்திற்கு பிறகு ஷாருக்கான் நடித்த படங்கள் எதுவும் வெளியாகாததால் அடுத்து வெளியாக உள்ள பதான் படத்தை அவரது ரசிகர்கள் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறார்கள்.

பதான் படம் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டி உள்ளது. வெளிநாட்டில் எடுக்கப்பட வேண்டிய பாடல் காட்சிகள் மட்டும் தான் மீதமுள்ளதாம். மூன்று வாரங்கள் ஸ்பெயினில் ஷுட்டிங்கை நடத்தி முடித்து, போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வேலைகளை துவங்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாம். தீபாவளிக்கு அல்லது புத்தாண்டிற்கு படத்தை ரிலீஸ் செய்ய திட்டமிட்டிருந்தார்களாம்.

English summary

after aryan khan arrested in drug case, shahrukh khan doesn't participated in any film and advertisement shootings. because of this film makers face huge lose. so some changes held and shootings are going on without shahrukh khan.