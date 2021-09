காதலியின் கைகளில் கடைசி மூச்சை விட்ட நடிகர் சித்தார்த் சுக்லா.. வெளியான கலங்க வைக்கும் தகவல்!

மும்பை: காதலியின் கைகளிலேயே நடிகை சித்தார்த் சுக்லா கடைசி மூச்சை விட்டதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

Bigg Boss 13 Title Winner திடீர் மரணம் | Sidharth Shukla

பிக்பாஸ் சீசன் 13 நிகழ்ச்சியின் டைட்டில் வின்னரான சித்தார்த் சுக்லா நேற்று காலை அவரது படுக்கையில் பேச்சு மூச்சின்றி கிடந்தார்.

இதனை பார்த்த குடும்பத்தினர் உடனடியாக மருத்துவரை வரவழைத்து பரிசோதித்தனர். இதில் சித்தார்த் சுக்லா ஏற்கனவே மரணமடைந்தது தெரியவந்தது.

English summary

Siddharth Shukla breathed his last at Shehnaaz near? Sources says Siddharth Shukla asked Shehnaaz to be with her on Sep.2 night.