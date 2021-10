ஆர்யன் கான் போதை பொருள் விவகாரம்.. நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உட்பட மேலும் 6 பேர் கைது!

மும்பை: போதை பொருள் வழக்கில் நடிகர் ஷாருக்கான் மகன் கைது செய்யப்பட்ட விவகாரத்தில் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் உட்பட மேலும் 6 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

கடந்த சனிக்கிழமை மும்பையில் இருந்து புறப்பட்ட எம்பிரஸ் சொகுசு கப்பலில் தடை செய்யப்பட்ட போதை பொருட்களை பயன்படுத்தி போதைப் பார்ட்டி நடக்க இருப்பதாக போதைப் பொருள் தடுப்பு பிரிவினருக்கு ரகசிய தகவல் கிடைத்தது.

இதையடுத்து சாதாரண பயணிகளை போன்று கப்பலில் ஏறிய அதிகாரிகள், போதை பார்ட்டி நடப்பதை அறிந்து அதிரடி சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது போதைப் பார்ட்டியில் பங்கேற்ற ஷாருக்கான் மகன் ஆர்யன் கான் உட்பட 10 பேர் கையும் களவுமாக பிடிப்பட்டனர்.

English summary

Six more people has been arrested in the Aryan Khan's drugs case. Cruise event organizers has been arrested. Aryan Khan arrested on Sunday in the drug case.