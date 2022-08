படுக்கைக்கு அழைக்கும் பெண்கள் பெண்களே அல்ல.. ஷாக் கொடுத்த சக்திமான் நடிகர் முகேஷ் கன்னாவின் பேச்சு!

மும்பை: சக்திமான் தொடரில் முகேஷ் கன்னா சக்திமானாக ஏகப்பட்ட அட்வைஸ்களை குழந்தைகளுக்கு கொடுப்பார்.

அதே போல இப்போதும் அவர் தனது யூடியூப் சேனலில் ஒரு அட்வைஸை ஆண்களுக்கு கொடுத்துள்ளது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது.

படுக்கைக்கு அழைக்கும் பெண்கள் பெண்களே அல்ல என பேசியுள்ளார் முகேஷ் கன்னா.

English summary

Shaktimaan actor Mukesh Khanna gets into trouble over his recent controversy speech about Women for his Youtube Channel video gets slammed by young girls on social media.