மாறும் சினிமா டிரெண்ட்...இந்தியில் ரீமேக் ஆகும் டாப் 10 பிளாக்பஸ்டர் படங்கள்

சென்னை : 2019 ம் ஆண்டு முதல் இந்தி உள்ளிட்ட பிற மொழிகளில் பிளாக்பஸ்டர் ஆகும் படங்களின் கதைகளை தேடி பிடித்து, தமிழ் உள்ளிட்ட தென்னிந்திய மொழிகளில் ரீமேக் செய்து வந்தனர். இவற்றில் தமிழில் நேர்கொண்ட பார்வையாக மாறிய பிங்க், பாபநாசமாக மாறிய த்ரிஷ்யம் போன்ற படங்கள் தமிழிலும் பிளாக் பஸ்டர் ஆகின. ஆனால் ரசிகர்களின் ரசனைக்கு ஏற்ப மாற்றப்படாமல் அப்படியே காப்பி அடிக்கப்பட்ட பல படங்கள் சர்ச்சையை சந்தித்து, தோல்வி படங்களாகின.

சமீபத்தில் கூட சூர்யாவின் 2டி என்டர்டைன்சென்ட் தயாரித்த ராமே ஆண்டாலும் ராவணே ஆண்டாலும் படம் மராத்தி படத்தின் காப்பி என சொல்லப்பட்டது. இந்த படம் ஓடிடி.,யில் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டாலும் எதிர்பார்த்த வரவேற்பை பெறவில்லை. ஆனால் பிற மொழிகளில் ஹிட் ஆகும் படங்களை தமிழில் ரீமேக் செய்வது வெகுவாக குறைந்து விட்டது.

தற்போது அப்படியே சினிமா டிரெண்ட் தலைகீழாக மாறி உள்ளது என்றே சொல்லலாம். தமிழ் மட்டுமின்றி பிற தென்னிந்திய மொழிகளில் பிளாக்பஸ்டரான பல படங்கள் தற்போது இந்தியில் ரீமேக் செய்யப்பட உள்ளன. தெலுங்கில் மிகப் பெரிய வெற்றியை பெற்ற ஆல வைகுண்டபுறம்லு படம் விரைவில் இந்தியில் ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளது. அப்படி தற்போது ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பை எகிற வைத்து, பாலிவுட்டில் ரீமேக் ஆக உள்ள டாப் 10 படங்களைப் பெற்றி இங்கே பார்க்கலாம்.

