திருமணம் முடிந்த கையோடு ஹனிமூனுக்கு விக்கி மற்றும் கத்ரீனா எங்கே போக போறாங்க தெரியுமா?

மும்பை: ராஜஸ்தானில் ராஜா வீட்டுத் திருமணம் போல 700 ஆண்டுகள் பழமையான கோட்டையில் பிரம்மாண்டமாக அரங்கேறி வருகிறது நடிகை கத்ரீனா கைஃப் மற்றும் நடிகர் விக்கி கெளஷலின் திருமண வைபவம்.

நேற்று சங்கீத் நிகழ்ச்சிகள் கோலாகலமாக நடைபெற்ற நிலையில், இன்று மெஹந்தி நிகழ்ச்சிக்காக மருதாணி பூசி தயாராகி வருகிறார் மணப்பெண் கத்ரீனா கைஃப்.

இந்நிலையில், திருமணம் முடிந்த கையோடு இருவரும் எங்கே ஹனிமூன் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர் என்பது குறித்த ஹாட் அப்டேட் கிடைத்துள்ளது.

English summary

Bollywood mega wedding couples Vicky Kaushal and Katrina Kaif to head Maldives for honeymoon after their wedding ceremony gets over. Also they both have busy schedule in cinema too.