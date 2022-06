ஷாருக்கானின் ‘ஜவான்‘ படத்தில் விஜய்யா?..பாலிவுட்டில் கால் பதிக்கும் விஜய்!

சென்னை : பாலிவுட் சூப்பர் ஸ்டார் ஷாருக்கான் நடிப்பில், அட்லி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஜவான் திரைப்படத்தில் விஜய் சிறப்பு தோற்றத்தில் நடிக்க உள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இப்படத்தில், நயன்தாரா,பிரியாமணி, சன்யா மல்ஹோத்ரா, யோகிபாபு ஆகியோர் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளனர். இப்படத்தின் மூலம் நயன்தாரா பாலிவுட்டில் அறிமுகமாக உள்ளார்.

இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்தில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஷாருக்கன் மற்றும் அவரது மனைவி கௌரி கானின் ரெட் சில்லிஸ் எண்டெர்டெயின்மெண்ட் இந்தப் படத்தை தயாரித்து வருகிறது.

English summary

Sharukh khan’s Jawaan, which is written and being directed by Tamil director Atlee. According to the reports, the film also sees Thalapathy Vijay and Deepika Padukone in cameo roles.