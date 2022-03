அழகு கொஞ்சும் காஷ்மீரின் சோகத்தை சொன்ன… ‘தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்‘ விரைவில் தமிழில் !

காஷ்மீர் : விவேக் அக்னிஹோத்ரியின் 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' தமிழ் மொழியில் விரைவில் வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.

விவேக் அக்னிஹோத்ரி இயக்கிய 'தி காஷ்மீர் ஃபைல்ஸ்' அனைத்து முரண்பாடுகளையும் மீறி மிகப்பெரிய அளவில் வெற்றி பெற்றுள்ளது. குறைந்த பட்ஜெட்டில் குறைந்த ப்ரோமோஷன் மற்றும் மார்க்கெட்டிங் மற்றும் பல சர்ச்சைகள் இருந்தபோதிலும், காஷ்மீர், மும்பை, டெல்லி, மற்றும் கிழக்கு பஞ்சாப் ஆகிய இடங்களிலிருந்து பாக்ஸ் ஆபிஸ் வசூலை வாரிக்குவித்துள்ளது.

At Jammu Theatre, after the screening of the film "The Kashmir Files"



We are planning to get released in the Tamil language.#TheKashmirFiles தமிழ் மொழியில் வெளியிட திட்டமிட்டுள்ளோம்.#KashmiriPandits #KashmirGenocide pic.twitter.com/gudjL7knER