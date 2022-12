அழிவில்லா கடவுள்..அவதார் தி வே ஆப் வாட்டர்..காந்தாரா ஓரம்போ.. மதுரையை கலக்கும் போஸ்டர்!

மதுரை : அவதார் 2 திரைப்படம் உலகம் முழுவதும் இன்று வெளியாகி உள்ள நிலையில், அவதார் திரைப்படத்தை வரவேற்கும் வகையில் மதுரையில் போஸ்டரை ஒட்டி ரசிகர்கள் அலப்பறை கொடுத்துள்ளனர்.

அவதார் படத்தின் முதல் பாகம் 2009ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 18ஆம் தேதி வெளியாகி பிரம்மாண்ட வெற்றியை பெற்றது.

இதன்பின் சுமார் 13 ஆண்டுகள் கழித்து, ஜேம்ஸ் கேம்ரூன் இயக்கத்தில் அவதார் படத்தின் இரண்டாம் பாகம் உலகம் முழுவதும் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம், மலையாளம் என 160 மொழிகளில் வெளியாகி உள்ளது.

Avatar 2 Review: ஜேம்ஸ் கேமரூனின் ப்ளூ மேஜிக் மீண்டும் கை கொடுத்ததா? அவதார் 2 விமர்சனம்!

English summary

Fans are more than happy with the visual treat that James Cameron has once again presented on the big screen.Fans Create posters in Madurai to welcome Avatar The Way of Water