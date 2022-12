விரக்தியில் நம்பர் நடிகை... வேற வழியே இல்லை... டான்ஸ் மாஸ்டருடன் ஜோடி சேர முடிவு?

சென்னை: தமிழில் டாப் நடிகையாக வலம் வரும் நம்பர் நடிகை ஒரே வருடத்தில் திருமணம், குழந்தைகள் என செட்டில் ஆகிவிட்டார்.

இப்போதும் கோலிவுட்டில் அதிகம் சம்பளம் வாங்கும் நடிகை என்ற பெயர் இருந்தாலும், தோல்விக்கும் மேல் தோல்வி என தடுமாறி வருகிறார்.

சமீபத்தில் ரிலீஸான திகில் திரைப்படமும் மோசமான விமர்சனங்களைப் பெற்றதால் ரொம்பவே நொந்துவிட்டாராம்.

இதனால், மார்க்கெட்டை எந்தக் காரணம் கொண்டும் விட்டுவிடக் கூடாது என இப்போது புதிய ரூட்டை பிடித்துள்ளாராம் அந்த நம்பர் நடிகை.

English summary

The leading actress of Kollywood is acting only in films where the heroine is important. Recently She is frustrated because his films are not hits. So, it has been reported that they have decided to pair up with the dance master.