வாய் மட்டும் தான் வேலை செய்யுது.. ஒண்ணும் கொடுக்க காணோமே.. காமெடி நடிகரை சீண்டிய பிரபலம்!

சென்னை: காமெடி நடிகர் ஒருவர் கஷ்டப்பட்டுக் கொண்டிருக்கையில், அவருக்கு உதவி செய்வதாக அறிவித்த காமெடி நடிகர் இதுவரை நேரில் சென்று சந்திக்கவோ, எந்தவொரு உதவியோ செய்யவில்லை என கிண்டல் பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

கைவசம் பல படங்களை வைத்துக் கொண்டு நடித்து வரும் அந்த நடிகர் ஏன் கஷ்டப்படும் நடிகருக்கு உதவவில்லை என திரைத் துறையில் இருக்கும் பிரபலம் ஒருவரே கேள்வி எழுப்பி இருப்பது கோடம்பாக்கத்தில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

வெறும் வாய் மட்டும் தான் வேலை செய்கிறது. கொடுக்க மனம் வரவில்லை போல என காமெடி நடிகரை அந்த பிரபலம் சீண்டி இருப்பதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

English summary

Actor slams Comedy actor for not providing any help to a poor comedian who suffers now for his livelihood sparks controversy in Kollywood industry. Legendary actor also promises to help to his colleague soon in a recent press meet.