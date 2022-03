பைக் நடிகருடன் பல ஆண்டு பகை...வேறு வழியில்லாமல் இறங்கி வந்த ரீஎன்ட்ரி நடிகர்

சென்னை : பைக் நடிகருடன் இணைந்து இனி நடிக்கவே மாட்டேன் என பல ஆண்டுகளாக பகையை வளர்த்துக் கொண்டு, முறைப்புடன் இருந்த அந்த ரீஎன்ட்ரி நடிகர் வேறு வழியில்லாததால், தற்போது பகையை மறந்து இறங்கி வந்துள்ளாராம்.

எந்த வித சினிமா பின்புலமும் இல்லாமல் சினிமாவிற்குள் வந்து படிப்படியாக உயர்ந்து உச்ச நடிகரானவர் பைக் நடிகர். மிகவும் அமைதியானவர், அன்பானவர், நல்ல மனிதர், அவரை போல் பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுக்க முடியாது என அனைவராலும் பாராட்டப்படுபவர். அவருடன் பணியாற்றிய எவரும் அவரை பாராட்டாமல் இருக்க மாட்டார்கள் என்றே சொல்லலாம்.

இன்டஸ்ட்ரியில் தான் உண்டு, தன் வேலை உண்டு, குடும்பம் உண்டு என இருக்கும் பைக் நடிகரிடம் ஒருவர் பல வருட பகையால் முறைத்துக் கொண்டு, பேசாமல் இருந்து வருகிறார் என்ற தகவல் பலரையும் ஆச்சரியப்பட வைத்துள்ளது. பைக் நடிகரை போலவே அந்த பிரபல நடிகரும் சினிமா பின்புலம் இல்லாமல், தனது திறமையாலும், உழைப்பாலும் மேலே வந்தவர் தான்.

English summary

Popular actor who had angry with bike actor in past many years. After his re entry, popular actor forgive the misunderstanding with Ajith and said ok to act with bike actor.