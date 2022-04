சம்பளத்தை உயர்த்தி ஆப்பு வைத்த நம்பர் நடிகை... பாவம் அந்த நடிகர் டைரக்டர்...நிலைமை இப்படியா ஆகணும்

சென்னை : நம்பர் நடிகையால் பண்ணும் காரியங்களால் அடுத்தடுத்து சிக்கல்களை சந்தித்து வருகிறாராம் அந்த டைரக்டர். இப்பவே இப்படின்னா இன்னும் போகிற போக்கை பார்த்தால் முதலுக்கே மோசம் வந்து விடும் போல இருக்கே என தனக்கு நெருக்கமான நட்பு வட்டாரத்தில் புலம்பி வருகிறாராம்.

பல ஆண்டுகள் போராடி ஒரு படத்தை எடுத்து இப்போது தான் கஷ்டப்பட்டு ரிலீஸ் செய்திருக்கிறார் அந்த டைரக்டர். இந்த படத்தின் ப்ரொமோஷனுக்கு கூப்பிட்டதுக்கே நம்பர் நடிகை வர மறுத்து விட்டார். ப்ரொமோஷன் போன்ற விழாக்களுக்கு போவதில்லை என்பதை பல வருட கொள்கையாக வைத்திருப்பது உனக்கு தெறியாதா என டைரக்டரிடம் ஸ்டிரிட்டாக கூறி விட்டாராம்.

English summary

After got bollywood chances, Number actress increased her salary. For director's upcoming mega star movie, Number actress asked 10 crore as salary. Production house shocked on Number actress's condition. Mega star strictly said that if director's recent release movie got success, after they continue their talks about new upcoming project.