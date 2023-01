படத்தை பார்த்துட்டு கடுப்பான பாஸ் நடிகர்.. கருத்து கந்தசாமியுடன் கைகோர்க்க போவதில்லை போல?

சென்னை: எந்தவொரு லாஜிக்கும் இல்லாமல் கிரவுண்ட் ஸ்டடி கூட பண்ணாமல் நடிகரின் லுக்கை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு இஷ்டத்துக்கு ஒரு படத்தை இயக்கிய இயக்குநருடன் கைகோர்க்க போவதில்லை என்கிற முடிவுக்கே பாஸ் நடிகர் வந்து விட்டாராம்.

சமீபத்தில் வெளியான டாப் நடிகரின் படத்தை இயக்கிய அந்த கருத்து கந்தசாமி உடன் அடுத்த படத்தில் இணைய யோசித்து வந்தாராம் அந்த பாஸ் நடிகர்.

நடிகரை கவிழ்க்க சில காட்சிகளை மட்டும் போட்டுக் காண்பித்து பாராட்டையும் பெற்றிருந்தார் இயக்குநர். ஆனால், இப்போ நிலைமையே தலை கீழாக மாறிவிட்டதாக பேச்சுக்கள் அடிபட்டு வருகின்றன.

புலிக்கு பிறந்தது பூனையாகுமா.. தோர் நடிகரின் மகன் என்னம்மா சர்ஃபிங் பண்றாரு.. மனைவியும் தான்!

English summary

Boss actor avoids his next collaboration with that Content Director buzz trending in cinema Industry. Recent release results and content upsets the actor very much is the big reason for changing the director for his upcoming project talks going on.