Get Updates
Get notified on entertainment, celebrity news, and binge-worthy shows!

இதுக்கு மேல அந்த தப்பை பண்ணாத.. தமாஸ் நடிகருக்கு செம ஐடியா கொடுத்த மாஸ் நடிகர்.. அதான் மேட்டரா?

By Staff

சென்னை: ஆயுதத்தை மட்டும் கொடுக்காமல் சிறப்பான ஒரு அட்வைஸையும் சமீபத்தில் தமாஸ் நடிகருக்கு மாஸ் நடிகர் தனது அயராத பணிகளுக்கு நடுவே கொடுத்துள்ளதாக கிசுகிசுக்கள் கிளம்பி உள்ளன. மாஸ் நடிகரின் பேச்சை நன்கு புரிந்துக் கொண்ட தமாஸ் நடிகர் தனது புதிய படத்திற்காக அதையே முயற்சி செய்ய முடிவெடுத்துவிட்டாராம்.

தமாஸ் நடிகராக ஆரம்பித்து தற்போது அடுத்த மாஸ் ஹீரோவாக மாறி வரும் அந்த இளம் நடிகர் மீடியாவின் பலம் தனக்கு ரொம்பவே தேவை என நினைத்து தொடர்ந்து எந்தவொரு சாதாரண யூடியூப் சேனலாக இருந்தாலும் மறுபேச்சு சொல்லாமல் அங்கே சென்று அமர்ந்துக் கொண்டு தனது படங்களை ப்ரோமோட் செய்து வந்துக்கொண்டிருந்தார்.

Box Office Star avoids interview due to Mass Actor advice gossip goes viral

ஆனால், இந்த முறை அந்த தப்பை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் என மாஸ் நடிகரிடம் இருந்து வந்த அட்வைஸ் காரணமாகத்தான் அவர் வெளியே அதிகமாக தலைகாட்டவில்லை என்கின்றனர்.

சிக்கி சின்னாபின்னமான இயக்குநர்: சமீபத்தில், தொடர்ந்து பேட்டிகள் கொடுத்து தனது படத்தை ப்ரோமோட் செய்ய இயக்குநர் படாதபாடு பட்ட நிலையில், ஒவ்வொரு கேள்வியாக கேட்டு அவரது வாயை புடுங்கி கடைசியில் அதையெல்லாம் அவருக்கு எதிராகவே திருப்பிவிட்டு பலரும் வேடிக்கை பார்த்தனர். நடிகருக்கும் அதுபோன்ற அனுபவங்கள் ஒருசில உள்ள நிலையில், இதற்கு மேல் அதையெல்லாம் செய்ய தேவையில்லை என மாஸ் நடிகர் அட்வைஸ் பண்ணியுள்ளாராம்.

மாஸ் நடிகர் அட்வைஸ்: இன்னும் நீ ஆரம்ப காலத்திலேயே இருக்கன்னு நினைக்காத, உன்னோட ரேஞ்சே மாறிடுச்சு, இதற்கு மேல் நீயாக போய் தலையை விடாதே, ஒட்டுமொத்தமாக வாயை பிடுங்கி விடுவார்கள். ஒன்லி ஆடியோ லாஞ்ச் பேச்சு என்று மட்டும் நிறுத்திக்கொள். உன்னோட ரசிகர்களுக்கு அதுவே பெரிய ட்ரீட்டா இருக்கும். சும்மா லபா லபான்னு பேசிட்டு இருந்தா படத்தை பார்க்குற ஃபீலிங்கே ரசிகர்களுக்கு போய்விடும். உன்னைப் பத்தியும் உன் படத்தை பத்தியும் மத்தவங்க பேசட்டும், நீ இனிமேல் பேசுவதை குறைத்துக் கொள் என்று மாஸ் நடிகர் கொடுத்த அட்வைஸை தான் இந்தமுறை ஃபாலோ செய்து பார்க்கும் முடிவுக்கு தமாஸ் நடிகர் வந்துவிட்டார் என்கின்றனர்.

செம ரெஸ்பான்ஸ்: தமாஸ் நடிகர் சைலன்ட் ஆகிவிட்டு எங்கே பேச வேண்டுமோ, எங்கே ப்ரோமோட் செய்ய வேண்டுமோ அதை மட்டும் செய்து வரும் நிலையில், சினிமா மார்க்கெட்டில் செம ரெஸ்பான்ஸ் நடிகரின் புதிய படத்துக்கு கிடைத்திருப்பதாக கூறுகின்றனர். இந்த படமும் வெற்றிப் பெற்றுவிட்டால் இதே ரூட்டை நடிகர் தொடர்வார் என தெரிகிறது.

More from Filmibeat

View More

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+
Sign Out
X