குலுங்கி குலுங்கி ஆடிய நடிகை.. விளையாட வீட்டுக்கு கூப்பிட்ட வயதான கிரிக்கெட் வீரர்..

By Staff

மும்பை: இந்த நடிகை கொஞ்சம் மார்க்கமான நடிகைதான் என்ற பேச்சு திரையுலகில் இருக்கத்தான் செய்கிறது. காரணம் நடிகை ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகிறார் என்றால் படத்தின் வெற்றியை விடவும் நடிகைக்கு மிகவும் டார்கெட்டாக இருப்பது இயக்குநர், நடிகர் அல்லது தயாரிப்பாளர் என யாரையாவது தனது வலையில் வீழ்த்தி விடுவார். அந்த அளவிற்கு பெயர் பெற்ற நடிகை இவர்.

இப்படி இருக்கும்போது நடிகை நிகழ்ச்சி ஒன்றில் குலுங்கி குலுங்கி நடனமாடிய இடத்தில் நடிகைக்கு ஒரு ஜாக்பாட் அடித்துள்ளது. அதாவது அந்த நிகழ்ச்சியில் நடனமாட அரசியல்வாதியின் மகன் ஒருவரை தனிமையில் சந்தித்து இரண்டு நாட்கள் டைட் டிஸ்கஷனுக்கு பின்னர்தான் வாய்ப்பு கிடைத்தது எனக் கூறப்படுகிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் நடிகையின் இரண்டு நாள் பர்ஃபாமன்ஸ் மிகவும் பிடித்துப் போகவே, நடிகையை கோடிகளில் குளிக்க வைத்துள்ளார் அந்த அரசியல்வாதியின் மகன்.

Cinema Gossip Actress Who Met Senior Cricketer After Politician Son For Personal Reason

கோடிகளில் குளியல்: சரி விஷயத்துக்கு வருவோம், நடிகை அந்த நிகழ்ச்சியில் நடனமாட தனி பேமெண்ட், அரசியல்வாதியின் மகனை தனியே சந்தித்து கம்பெனி கொடுத்ததற்கு கோடிகளில் குளியல் என திருப்தி ஆகி விட்டதால், நடிகை அந்த நிகழ்ச்சியில் ஓவர் கிளாமராக நடனமாடியுள்ளார். ஆடிகளில் தொடங்கி, நடன அசைவுகள் வரை பலவும் ஏகப்பட்ட கிளாமர். தியேட்டரில் நடிகையின் இந்த நடனத்தை திரையிட்டால், பதினெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு தான் அனுமதி அளிப்பார்கள் எனக் கூறும் அளவுக்கான ஆட்டம் அது.

வயசான கிரிக்கெட் வீரர்: நடிகை குலுங்கி குலுங்கி ஆடிய கிளாமர் ஆட்டத்தை பார்த்த வயதான கிரிக்கெட் வீரரோ, நடிகையை தனது வீட்டிற்கு தனியே வரசொல்லி உள்ளாராம். இதைக் கேள்விப்பட்ட பலரும் வயதான கிரிக்கெட் வீரர் எதற்காக இந்த கிளாமர் குயினை வீட்டுக்கு அழைத்தார் என்ற பேச்சுகள் ஒரு புறம் போய்க்கொண்டு இருந்தாலும், சிலர் மோப்பம் பிடித்தது போல, வேற எதுக்கு கிரிக்கெட் ஆடத்தான் கூப்பிட்டிருப்பார் என கமெண்ட் அடித்து வருகிறார்களாம். நடிகையும் வயதான பேட்ஸ்மேன் தானே, வந்தவரை லாபம் என நினைத்து அந்த கிரிக்கெட் வீரரையும் அவரது இல்லத்தில் தனியே சென்று சந்தித்துவிட்டு, லம்ப் அமவுண்ட்டை கிஃப்ட்டாக வாங்கி வந்தாராம்.

X