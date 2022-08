நாலா பக்கமும் நெருக்கடி.. எப்போடா படத்தை முடிச்சிட்டு கிளம்புவோம்ங்கிற நிலைமையில் அந்த இயக்குநர்!

சென்னை: ஒரு வழியாக படப்பிடிப்பை ஆரம்பித்த அந்த இயக்குநர் வெகு விரைவாக முடித்து விட்டு கிளம்பி விட வேண்டும் என்கிற முனைப்பில் இருக்காராம்.

Lingusamy | Cheque மோசடி வழக்கு, 6 மாத சிறை தண்டனை.. நீதிமன்றம் உத்தரவு! *Kollywood

உச்ச நடிகர் படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்காதா என பல இயக்குநர்களும் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், ஏன் தான் தனக்கு இப்படியொரு சிக்கல் என எண்ணி ரொம்பவே ஃபீல் செய்து வருகிறாராம் அந்த இயக்குநர்.

அடிக்கடி மீட்டிங் வைத்து நாலா பக்கத்தில் இருந்தும் கொடுக்கும் பிரஷர் தான் இந்த விரக்திக்கு காரணம் என பேச்சுக்கள் கிளம்பி உள்ளன.

தந்தையின் '1770’ படத்திற்கு ப்ரோமோஷன் செய்ய மறுத்த ராஜமெளலி: இதுக்காக தான் இந்த அதிரடி முடிவா?:

English summary

Comedy Director upset over getting pressure in all sides. He eagerly waits to give a blockbuster and shut all those trollers soon with his brilliant making.