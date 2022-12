மொத்த பேரையும் தானே சம்பாதிக்க திட்டமிட்ட இயக்குநர்.. டென்ஷனில் டாப் நடிகர்.. இனிமேல் நோ கூட்டணி?

சென்னை: கடந்த 2 படங்களும் பெரிய அளவு பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடிக்காத நிலையில், 3வது படத்தில் எந்தவொரு தலையீடும் இருக்கக் கூடாது என டாப் நடிகருக்கு இயக்குநர் திட்டவட்டமாக கூறி விட்டாராம்.

நடிகரும் இயக்குநர் பேச்சையே இந்த முறை கேட்டுத் தான் பார்ப்போமே அப்படி என்ன தான் பண்ண போகிறார் என அனைத்திற்கும் அமைதியாக தலையை ஆட்டி உள்ளார்.

இந்நிலையில், படம் வெளியாகும் சமயத்தில் ஒட்டுமொத்த பேரையும் தானே சம்பாதித்து விட வேண்டும் என்கிற சுயநல நோக்கத்தில் அந்த இயக்குநர் பேசி வருவது டாப் நடிகரை ரொம்பவே டென்ஷனில் ஆழ்த்தி உள்ளதாம்.

English summary

Director backstabbing Top actor with selfish interviews upsets the Popular actor very much. He also decided no further collaboration with that director in mere future.