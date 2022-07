பஞ்ச் டயலாக் இல்லாமல் படமா...டாப் ஹீரோ போட்ட கன்டிஷனால் உச்சகட்ட குழப்பத்தில்

சென்னை : அந்த முக்கியமான காதல் கனவு படத்தை முடித்த பிறகு தான் எல்லாம் என இருந்த ரெளடி பட டைரக்டர், நினைத்தபடியே படத்தை முடித்து விட்டு, சொந்த வேலைகளை கவனிக்க போய் விட்டார். ஜாலி ட்ரிப்பை முடித்து விட்டு, டாப் ஹீரோ பட வேலையை ஆரம்பித்து மும்முரமாக செய்து வருகிறார்.

ஏற்கனவே இவர் தயார் செய்து வைத்திருந்த ஸ்கிப்டில் சில மாற்றங்களை செய்ய சொல்லி டாப் ஹீரோ சொல்லி விட்டதால், அதை மாற்றிக் கொண்டு போய் காண்பித்துள்ளார். அதிக பஞ்ச் வைத்திருப்பதால் ஹீரோவிற்கு பிடிக்கும் என்றும் நினைத்துள்ளார்.

ஆனால் மாறாக, ஸ்கிப்டை பார்த்ததும் அந்த டாப் ஹீரோ, ரெளடி பட டைரக்டர் மீது செம கடுப்பாகி விட்டாராம். இதற்கு காரணம் ஸ்கிப்டில் அதிகப்படியான பஞ்ச் டயலாக்குகள், அரசியல் வசனங்கள் வைத்தது தானாம்.

English summary

Top hero not satisfied on rowdy movie director's script. Because it had too much of political punch dialogues. Hero asked director to remove the punch dialogues. But director feeled that the particular punch dialogues are so important for script. Now director is in the situation of preparing fresh script.