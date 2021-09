அம்மா சொன்ன அந்த வார்த்தை.. உருகி உருகி காதலித்தவரை பிக்பாஸ் நடிகை கழட்டிவிட்டதற்கு காரணம் அதானாம்!

சென்னை: உருகி உருகி காதலித்தவரை பிக்பாஸ் நடிகை கழட்டிவிட்டதற்கான காரணம் வெளியாகியுள்ளது.

தொலைக்காட்சி சேனல்களில் பிரபலமானாவர் அந்த இளம் நடிகை. இளம் வயதிலேயே பல சீரியல்களில் பர்ஃபாமன்ஸ் கொடுத்து பெரும் பிரபலமானார்.

சீரியலில் நடிக்கும் போதே திருமணமான சக நடிகருடன் காதல் கொண்டார் அந்த நடிகை. ஆனால் நடிகையின் காதலை அந்த நடிகர் ஏற்கவில்லை.

English summary

Gossip about Why TV actress break up her love with body builder actor? TV actress was very close to the actor in a tv show.