அந்த மலையாள நடிகை அப்படி கவர்ச்சி காட்ட அதுதான் காரணமா? அதுக்காக என்னலாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு!

சென்னை: மற்ற நடிகைகள் எல்லாம் சென்று விட்டு வந்த அந்த இடத்திற்கு சீசனே இல்லாத நிலையில், மலையாள நடிகை டூர் அடித்திருப்பதற்கு பின்னாடி பெரிய சினிமா அரசியலே இருக்கு என சொல்கின்றனர்.

வழக்கமாக எங்கே டூர் போனாலும் இந்த அளவுக்கு போட்டோக்களையும் வீடியோக்களையும் அந்த நடிகை ஷேர் செய்ததே இல்லை.

இந்நிலையில், இப்படி வரிந்துக் கட்டி போஸ்ட்டுகளை போடுவதற்கு முக்கிய காரணம் ஒன்று இருப்பதாக கோடம்பாக்கத்தில் பேச்சுக்கள் அடிபட ஆரம்பித்துள்ளன.

English summary

Buzz circulates on social media that a popular actress's recent tour is planned by the producer as her upcoming movie is set to be released soon.