தயாரிப்பு தரப்பு மீது செம கடுப்பு.. அந்த ஒரு வார்த்தைக்காகத் தான் கம்முனு இருக்காராம் மாஸ் நடிகர்!

சென்னை: பான் இந்தியா படம் என சொல்லிவிட்டு உள்ளூரிலேயே புரமோஷன் பண்ணாமல் நடிகரை செம அப்செட்டில் ஆக்கி உள்ளது அந்த தயாரிப்பு நிறுவனம்.

மேலிடத்தில் இருந்து வந்த அழுத்தம் காரணமாக நிகழ்ச்சிகளில் நடிகர் கலந்து கொள்ளவே கூடாது என ஸ்ட்ரிக்ட் ஆர்டர் போட்டு விட்டார்களாம்.

ஆனால், இவ்வளவு நடந்தும் மாஸ் நடிகர் கம்முனு இருக்க அந்த ஒரு வார்த்தை தான் காரணம் என்கின்றனர்.

English summary

The mass actor's upcoming movie will be released soon in theaters. Due to a personal request from the production and director's sides, the actor remains silent, and rumours circulate in the industry.