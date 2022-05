நம்பர் நடிகைக்கு இப்படி ஒரு வியாதியா... வீட்டை எதிர்த்து அவசர கல்யாணத்திற்கு இதுதான் காரணமோ ?

சென்னை : நம்பர் நடிகையும் அந்த டைரக்டரும் பல ஆண்டுகளாக காதலித்து வருவது ஊர் உலகத்துக்கே தெரியும். எப்போது கல்யாணம் என அனைவரும் கேட்டு, கேட்டு அசந்து போய் விட்டனர். ஆனால் நம்பர் நடிகை பிடிவாதமாக வாயே திறக்காமல் இருந்து விட்டார்.

இதனால் ஒரு கட்டத்தில் இவர்கள் காதல் பாதியிலேயே பிரேக் அப் ஆகி விடும். இவர்கள் கல்யாணம் செய்வதற்காக காதலிக்கவில்லை போல என பல விதமாக பேச்சுக்கள் எழுந்தது. ஆரம்பத்தில் காதலிப்பதாக சொன்ன நம்பர் நடிகையும், டைரக்டரும், பிறகே ஒரே வீட்டில் சேர்ந்து வாழ துவங்கி விட்டனர்.

வெளிநாடு உள்ளிட்ட பல இடங்களுக்கும் ஒன்றாக சேர்ந்து சென்று வந்தவர்கள், கல்யாணத்தை பற்றி மட்டும் மூச்சே விடாமல் இருந்தனர். ஆனால் திடீரென சமீபத்தில் தங்களுக்கு நிச்சயதார்த்தம் முடிந்து விட்டதாக நம்பர் நடிகை மோதிரத்தை காட்டினார். பிறகு விரைவில் கல்யாணம் என்றவர்கள், தற்போது ஒரு வழியாக கல்யாண தேதியையும் அறிவித்து விட்டார்கள்.

English summary

Number had suffered of skin decease. So she decided to marriage and took treatement. After marriage she will take break from cinema for few months and use this break time for her treatement.She choose Kerala natural treatment method.And she had no plan to go to honeymoon.