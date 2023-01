ஆடுறதுக்கு முன்னாடியே அவுட்னா எப்படி.. ரைட் ஹேண்டை விளாசிய மாஸ் நடிகர்.. ரொம்ப அப்செட்டாம்!

சென்னை: எப்படியும் ரேஸ்ல நம்ம தான் ஜெயிப்போம் என நினைத்து அசால்ட்டா விட்ட நிலையில், அமைதியாக டாப் நடிகர் முதல் ரேஸிலேயே வெற்றி வாகையை சூடியது மாஸ் நடிகரை பயங்கர அப்செட்டில் ஆழ்த்தியுள்ளதாம்.

எல்லாத்தையும் தனது டீம் பார்த்துப்பாங்கன்னு நினைச்சி ப்ரமோஷன் எல்லாம் பண்ணிய நிலையிலும், போட்டி இல்லைன்னு நினைச்ச நடிகரே பெரிய போட்டியாக வந்து நிற்பதை பார்த்து ஷாக் ஆகி விட்டாராம்.

தயாரிப்பாளருக்கும் தனது ரைட் ஹேண்டிற்கும் செம டோஸ் விட்டுள்ளார் மாஸ் நடிகர் என பேச்சுக்கள் புகையத் தொடங்கி உள்ளன.

English summary

Mass actor thrashed his right hand after the great fall in Top actor clash talks doing trending inside the Cinema Industry. Mass actor also put various plans to beat the Top Actor in upcoming mega clash.