அப்போ மாஸ் நடிகருக்கு அதிக தியேட்டர்கள் கிடைக்காதா? மறுபடியும் பழையபடி ஆனால், என்ன ஆகும்?

சென்னை: மாஸ் நடிகர் உடன் இந்த முறை நேரடி போட்டிக்கு டாப் நடிகர் மோதி பார்த்து விட முடிவு கட்டி விட்டார்.

எப்படியும் டாப் நடிகரின் படம் சொன்ன தேதிக்கு வராது, போட்டியை தவிர்த்து விடுவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில், இந்த முறை போட்டி போட மும்முரம் காட்டி வருகிறார்.

மேலும், அந்த பெரிய நிறுவனம் டாப் நடிகரின் படத்தை வாங்கி உள்ள நிலையில், மாஸ் நடிகர் படத்துக்கு தியேட்டர் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படுமா என்கிற சந்தேகமும் கிளம்பி உள்ளது.

Mass actor will get less number of screens for this reason shocks whole industry and his fans too. Big Production house enters to release the Top actor movie will create severe loss to mass actor movie buzz trending in the industry.