பட வாய்ப்புகளே வரல.. மீண்டும் சொந்த ஊருக்கே திரும்ப முடிவெடுத்த பவுடர் டப்பா.. என்ன ஆச்சு?

சென்னை: பக்கத்து நாட்டில் இருந்து பக்காவா செட்டில் ஆகலாம் என பலே பிளான் உடன் வந்த அந்த நடிகையை ஒட்டுமொத்தமாக ஓரங்கட்டி விட்டனராம்.

ரியாலிட்டி ஷோவில் நடித்த நடிகை உடனடியாக தனது அழகைக் காட்டி பட வாய்ப்புகளை அள்ளினார்.

ஆனால், நடிக்கவே கொஞ்சம் கூட தெரியவில்லை என்கிற நிலையில், நடிகைக்கு புதிய போட்டிகளும் வந்த நிலையில், ஆள் அட்ரஸே தெரியாமல் காணாமல் போய் விட்டார்.

English summary

Young reality show actress who gets lots of cinema movie chances in her early stages. Now, get no new movies and she planned to move to her own land back.